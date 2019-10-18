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Подарить детям радость. Акция компании «Аврора» в сети супермаркетов «Браво» - ФОТО

Сегодня в 14:42 ~ 3 минуты на чтение 404
Подарить детям радость. Акция компании «Аврора» в сети супермаркетов «Браво» - ФОТО

Помочь малышам, которым нелегко – подарить детям радость.

Руководствуясь именно этой целью, компания «Аврора» запустила социальную благотворительную акцию в сети супермаркетов «Браво».

В рамках фестиваля «Made in Azerbajan», который стартует с сегодняшнего дня в магазинах сети «Браво», компания «Аврора» представляет макаронные изделия из высококачественной пшеницы «Doymak» – единственная марка  макарон, которая заслужила любовь потребителей.
«Doymak» на рынке уже 15 лет, и за это время эта марка успела заслужить любовь жителей Азербайджана, полностью оправдывая свой слоган - «Народная марка».

В трех супермаркетах «Браво» - недалеко от Радиозавода, возле станции метро 20 Января, и около станции метро Кероглу установлены специальные стенды «Doymak». Приобретая в них товар, каждый покупатель помогает малышам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

С каждой такой покупки будет перечислено 0,10 AZN на благотворительность. Для наглядности на стендах установлены прозрачные боксы, куда покупатели собственноручно опустят жетоны-копейки Doymak, символизирующие их помощь детям, нуждающимся в социальной поддержке.
Акция пройдет под хештегом #1 usaginsevinci.
Компания «Аврора» входит в число организаций, заинтересованных в решении социально значимых проблем. Они начали свою деятельность в 2004 году и за короткое время создали широкую торговую сеть, оснащенную современными технологиями в соответствии с требованиями современности.
«Аврора» занимается производством и доставкой собственных товаров во все регионы страны. Кроме того, компания «Аврора» является крупнейшим производителем и дистрибьютором алкогольных и газированных напитков, мясомолочной продукции, мучных и кондитерских изделий известных мировых торговых марок. Компании «Аврора» принадлежат 4 фабрики по производству колбасных, макаронных, кондитерских изделий и фабрика по производству энергетических напитков.

«Подобная акция проходит впервые, но мы планируем проводить ее ежегодно. В этот раз нашими подопечными станут дети, проживающие в первом социальном доме, построенном в поселке Масазыр. Там проживают 365 семей, выпускников интернатов и детских домов, и 300 детей дошкольного и школьного возраста. Представители нашей компании встретились с ними и узнали, в чем нуждаются эти дети. Это и зимняя одежда и обувь, и много чего другого. Благотворительная акция продлится до 10 ноября, все сборы будут пущены на нужды этих малышей», - делится с нами руководитель данного проекта Саадат Ахмедова.
По ее словам, в случае, если средств будет собрано больше, малышам этого дома будут сделаны еще и подарки на Новый год.
«Мы уверены в том, что эта акция найдет отклик в сердцах многих людей. А еще мы обращаемся за информационной поддержкой к жителям Азербайджана. Пожалуйста, делитесь информацией об этой акции в социальных сетях под хештегом #1 usaginsevinci, чтобы как можно больше людей смогли принять в ней участие», - говорит Саадат Ахмедова.
Присоединяйтесь к этой теплой акции, давайте творить добро!

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