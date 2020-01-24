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Подарок Эрдогана удивил Меркель  - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 18:22 меньше минуты на чтение 173
Подарок Эрдогана удивил Меркель  - ФОТО - ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель находится в Турции с рабочим визитом по приглашению президента Эрдогана.

Как сообщает Haberler, в рамках визита лидеры приняли участие в церемонии открытия турецко-немецкого университета в Стамбуле.

По окончании церемонии Эрдоган подарил Меркель инкрустированное «дворцовое» зеркало и шлем, специально изготовленные для немецкой гостьи турецкими мастерами, и символизирующие силу, победу и богатство.

Ф.Багирова

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