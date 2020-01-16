Подразделения вооруженных сил Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 22 раза нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Фарахли Газахского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

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