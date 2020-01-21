Подросток без прав, разбившийся на «Ниве» в Азербайджане, оказался лихачом – ФОТО - ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО

Детям и впечатлительным людям смотреть видео настоятельно не рекомендуется

Стали известны новые подробности о погибшем в Гяндже 16-летнем Шахине Пярвиз оглу Гаджиеве, который, управляя без прав автомобилем марки ВАЗ-2121 «Нива» (госномер 99-RK-899), врезался в дерево.

Как сообщает 1news.az, выяснилось, что подросток любил полихачить за рулем. В частности, в социальных сетях появилось видео с лихачествами Ш.Гаджиева – видно, что он ехал на двух колесах, создавая угрозу другим.

Отметим, что в машине, кроме водителя, находился его друг - 17-летний Гусейн Юнисли, который в тяжелом состоянии был доставлен в Гянджинскую больницу скорой помощи.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

В Азербайджане подросток без прав разбился на «Ниве» – ВИДЕО