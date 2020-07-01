Председатель «Азерсу» внес ясность в причину нехватки воды

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«В последние десятилетия несколько источников воды оказались под строениями, этот показатель вырос в 2,6 раза по сравнению с 1990 годом. Рост населения в Баку, перспективы развития туризма повлияли на проблему с водой».

Как сообщает 1news.az, об этом сказал председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов, выступая на слушании, посвященном обсуждению вопросов водоснабжения в республике в комитете Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Председатель «Азерсу» также рассказал о расходовании воды:

«Магистральные трубопроводы используются в качестве сетей, есть случаи расходования воды без учета счетчиков, в том числе расточительное использование воды при поливе зеленых насаждений, садов, наличие частных сетей, не отвечающих строительным нормам».

По словам главы «Азерсу», оцененный запас воды в Азербайджане составляет 30,9 миллиарда кубометров. Из них 33 процента - местные внутренние воды, 66 процентов - воды, образующиеся за счет трансграничных рек. Это означает, что наша доступность к пресной воде требует больших инвестиций, отметил он.

Напомним, что в последние дни наблюдается серьезное снижение уровня воды в части реки Кура в Сальянском районе.

За прошедшие 10 дней уровень воды в реке снизился на 1-1,5 метра.

Согласно информации, из-за этого водные насосы не могут работать в нормальном режиме. А это, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на орошение земель, что сказывается на урожае.

С. Агаева