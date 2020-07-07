Представитель Минздрава АР: Ставить капельницу дома больным COVID-19 запрещено

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Согласно правилам эпидемиологического контроля в Азербайджане, ставить капельницу пациентам в домашних условиях не разрешается, сказали в Минздраве.

«Многие люди обращаются к своему лечащему врачу в поликлинике с просьбой установить ему систему дома. Это строго запрещено, поскольку не соответствует правилам эпидемиологического контроля», - сказала сотрудник рабочей группы Минздрава Азербайджана Сабина Бабазаде.

«Система не должна вводиться дома ни при каких обстоятельствах», - сказала она изданию Qafqazinfo.

Пациенты с положительным результатом теста на наличие коронавирусной инфекции должны продолжить лечение под наблюдением врача, отметила она.

По словам Сабины Бабазаде, согласно правилам, врач поддерживает связь с пациентом, как минимум, два раза в день. Если заболевание протекает в легкой форме, то пациентам выписываются следующие препараты: витамины С, Е, D3, магний, селен, парацетамол.

При приеме этих препаратов пациенты, как правило, выздоравливают быстро и без осложнений, сказала она, отметив, что все лекарства выдаются больному бесплатно со стороны государства, но должны быть обязательно назначены врачом.

В случаях осложнения течения болезни пациенты должны обратиться в скорую помощь по номеру 103, и их разместят в больницу.

Елена Остапенко