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Представители банковского сектора, выдвинувшие свои кандидатуры в депутаты - СПИСОК

Сегодня в 11:34 ~ 1 минута на чтение 580
Представители банковского сектора, выдвинувшие свои кандидатуры в депутаты - СПИСОК

В финансовом секторе есть много известных деятелей, кандидатуры которых утверждены для участия во внеочередных парламентских выборах Центральной избирательной комиссией.

Как сообщает banker.az, в этом списке имеются и представители банковского сектора, которые также хотят выйти на политическую арену Азербайджана.

Возраст кандидатов от банковского сектора составляет от 27 лет у сотрудника KAPITAL BANK до 48 лет у сотрудника YELO BANK. Наибольшее число кандидатов выдвинуто от PASHA BANK – 5 человек.

Представляем список.

А.А.

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