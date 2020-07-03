Представлены данные о количестве зараженных в Нахчыванской Автономной Республике

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В Нахчыванской Автономной Республике до сегодняшнего дня проведено 9290 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в общем выявлено 142 случая заражений коронавирусом.

«126 человек вылечились, 11 человек скончались, продолжается лечение 5 активных больных», - сказал он.

Напомним, что сегодня в Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 7 человек, излечились 395.

До сегодняшнего дня в стране 19257 человек были заражены коронавирусом, 10820 из них вылечились, 235 умерли, а 8212 находятся на лечении в специальных больницах.

За сутки было проведено 7137 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией, а в целом - более 500 тысяч.

Эльшан Рустамов