Премьер-лига Азербайджана стартует 14 августа

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Стала известна дата старта премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, старт премьер-лиги намечен на 14 августа.

Об этом заявил глава ПФЛ Рамин Мусаев. Однако и эта дата является предварительной. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране и будут ли до того времени продлен карантинный режим. Если ограничения будут действовать, дата старта чемпионата может быть перенесена.

Отметим, что после 8 марта, когда прошли матчи 20-го тура прошедшего сезона премьер-лиги, азербайджанские клубы не сыграли ни одного официального матча. Чемпионат Азербайджана был досрочно завершен в июне.

Теймур Максутов