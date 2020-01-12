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Президент Азербайджана поздравил Федерального канцлера Австрии

Сегодня в 22:30 ~ 1 минута на чтение 143
Президент Азербайджана поздравил Федерального канцлера Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Федеральный канцлер,

Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве Федерального канцлера Австрийской Республики.

Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Австрией, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в ответственной деятельности».

1news.az

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