Президент Азербайджана поздравил Федерального канцлера Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Федеральный канцлер,
Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве Федерального канцлера Австрийской Республики.
Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Австрией, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.
Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в ответственной деятельности».
1news.az