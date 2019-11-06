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Президент Азербайджана поздравил президента Аргентины

Сегодня в 19:01 ~ 1 минута на чтение 188
Президент Азербайджана поздравил президента Аргентины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Альберта Фернандеса по случаю его избрания на пост президента Аргентины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Фернандес!

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю избрания на пост Президента Аргентинской Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути расширения азербайджано-аргентинских связей, дальнейшего укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Аргентины».

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