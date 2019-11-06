Президент Азербайджана поздравил президента Аргентины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Альберта Фернандеса по случаю его избрания на пост президента Аргентины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Фернандес!

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю избрания на пост Президента Аргентинской Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути расширения азербайджано-аргентинских связей, дальнейшего укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Аргентины».

1news.az