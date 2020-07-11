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Президент Азербайджана поздравил президента Монтенегро

Сегодня в 17:54 ~ 1 минута на чтение 23
Президент Азербайджана поздравил президента Монтенегро

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро Мило Джукановича.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны.

Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро всесторонне развиваются по восходящей. Убежден, что шаги, предпринимаемые нами на пути укрепления связей в двусторонней и многосторонней плоскости, и впредь будут служить интересам двух народов и стран.

В период, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVID-19, хочу подчеркнуть, что азербайджанский народ солидарен с дружественным народом Монтенегро.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране – постоянного благосостояния и спокойствия».

Тимур Рзаев

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