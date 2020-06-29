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Президент Азербайджана позвонил президенту Туркменистана

29 Июня, 2020 в 22:13 ~ 1 минута на чтение 721
Президент Азербайджана позвонил президенту Туркменистана

29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на сайт Президента АР, глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, все новых и новых успехов в деятельности на благо Туркменистана.

Президент Туркменистана поблагодарил главу нашего государства за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях, высказана уверенность в успешном продолжении сотрудничества.

Эльшан Рустамов

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