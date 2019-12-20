Второй пакет законодательных актов судебно-правовой реформы в Азербайджане: цели и задачи

18 декабря Президент Азербайджанской Республики подписал второй пакет законодательных актов в рамках реформ, проводимых в судебно-правовой сфере.

Пакет предусматривает внесение изменений Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, законы «О судах и судьях», «О Судебно-правовом совете», «О государственной судебной экспертизе» и другие законодательные акты.

Напомним, что первый пакет законов был подписан в июле нынешнего года и предусматривал создание новых специализированных административных и коммерческих судов, изменения в структуре судебных коллегий в апелляционных судах и Верховном суде, упрощение процедуры рассмотрения вопросов о подсудности споров.

Изменения направлены на достижение следующих целей:

Формирование единообразной судебной практики

Отсутствие единообразия в судебной практике является одним из факторов, создающих условия для коррупции и волокиты в судах – различные суды могут выносить по схожим делам диаметрально противоположные решения, в результате возрастает количество апелляционных и кассационных жалоб, некоторые дела по нескольку раз рассматриваются в Верховном суде.

Единообразная судебная практика позволяет сторонам на основании ранее вынесенных решений по аналогичным делам заранее прогнозировать, какое решение суд примет по их спору. Это позволяет избежать подачи необоснованных судебных жалоб, когда их бесперспективность заранее известна.

Изменения призваны обеспечить более единообразную судебную практику как на вертикальном уровне (нижестоящие суды придерживаются практики, формируемой вышестоящими судами), так и на горизонтальном уровне (разные судебные составы Верховного суда выносят по аналогичным делам решения, которые не противоречат друг другу).

В указанных выше целях в Закон «О судах и судьях» вносится положение, возлагающее на Верховный суд обязанность по формированию единообразной судебной практики. В качестве средств ее формирования указываются решения коллегий и Пленума Верховного суда по конкретным делам, а также разъяснения Пленума по вопросам судебной практики. Вместе с тем, на Пленум возлагается обязанность периодически обновлять данные им ранее разъяснения.

Верховный суд также наделяется полномочием отменять те решения судов апелляционной инстанции, которые противоречат постановлениям Пленума Верховного суда по разъяснению вопросов судебной практики и при этом не содержат достаточного обоснования необходимости отойти от практики Верховного суда. Это положение, с одной стороны, обяжет нижестоящие суды руководствоваться разъяснениями Верховного суда, с другой стороны, оставит возможность для развития судебной практики в случаях, когда Верховный суд согласится с обоснованием суда апелляционной инстанции. В таких случаях Верховный суд будет вносить изменения в свои ранее принятые разъяснения.

Для того, чтобы обеспечить единообразие судебной практики в рамках самого Верховного суда в процессуальные кодексы вносится положение, согласно которому если один состав Верховного суда считает необходимым отойти от ранее сформированной практики по какой-либо категории дел, он выносит спорный правовой вопрос на рассмотрение всего состава судебной коллегии, в которую он входит. Решение, принятое коллегией по данному правовому вопросу, будет обязательным для всех составов Верховного суда.

Предотвращение недостатков системного характера в деятельности судов

В пакете законов предусматривается, что, в случаях, когда Верховный суд в ходе обобщения судебной практики выявляет в деятельности судов нарушения системного характера, он рассматривает данный вопрос на Пленуме, который принимает соответствующее разъяснение с указанием недопустимости выявленных нарушений.

После принятия Пленумом соответствующего разъяснения Верховный суд организует мониторинг деятельности судов в той области, в которой были выявлены нарушения системного характера. Результаты мониторинга будут учитываться Судебно-правовым советом при оценке деятельности судей. Повторные нарушения в деятельности судьи, выявленные в ходе этого процесса, являются основанием для прекращения его полномочий.

Расширение прав участников судебного процесса, связанных с проведением судебной экспертизы

Подписанный пакет законов наряду с существующими государственными учреждениями судебной экспертизы создает институт частных судебных экспертов. Закон определяет требования к частным судебным экспертам, порядок получения ими сертификата, дающего разрешение на занятие частной судебной экспертизой. Устанавливается, что этот документ будет выдаваться Министерством юстиции.

Согласно изменениям участники судебных процессов по гражданским делам, административным делам и по делам об административных проступках смогут по собственной инициативе и за свой счет заказывать государственным учреждениям судебной экспертизы или частным судебным экспертам проведение экспертизы. По уголовным делам судебная экспертиза будет осуществляться только государственными учреждениями.

Также уточняются сроки проведения судебной экспертизы.

Прогнозируемые результаты предлагаемых изменений:

создание механизма формирования единообразной судебной практики Верховным судом, ограничение факторов, создающих условия для коррупции и волокиты в судах, исключение возможности вынесения судами противоречащих друг другу решений;

формирование механизма выявления и предотвращения недостатков системного характера в деятельности судов;

формирование института частных судебных экспертов;

наделение участников процесса возможностью получения альтернативного экспертного заключения;

повышения качества судебной экспертизы, как за счет привлечения опытных частных экспертов, так и за счет появления конкуренции в данной области;

сокращение сроков рассмотрения в судах некоторых категорий дел в результате уточнения сроков проведения судебной экспертизы.

В рамках судебно-правовой реформы продолжается работа над очередными пакетами нормативно-правовых актов.