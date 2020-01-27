Президент Ильхам Алиев о неизбежности многополярности в современном мире - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе дал короткое интервью журналисту телеканала «Россия-24» Наиле Аскер-заде.

Как сообщает 1news.az, журналистка разместила на своей странице в Instagram отрывок интервью, написав короткий комментарий к публикации: «Ильхам Алиев на полях Давоса о неизбежности многополярности в современном мире. Короткое интервью с президентом Азербайджана смотрите сегодня после 12.00 на канале «Россия-24».

Наиля Аскер-заде спросила Президента Азербайджана о многополярности в современном мире.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил:

«Крупные страны всегда имеют свои интересы за пределами этих стран. И каждая страна хочет добиться лучших условий для себя, расширить сферу влияния, в этом нет ничего нового, на протяжении веков мы это наблюдаем, просто с разной интенсивностью. Поэтому вопрос не в этом, вопрос в том, что сегодняшняя конструкция мирового порядка, и в том числе конструкция международных отношений, такова, что предполагает многополярность».

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