Президент Ильхам Алиев поздравил султана Бруней-Даруссалама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении главы государства говорится: «От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Бруней-Даруссалама. Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Брунеем и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благосостояния».

А.А., М.К.