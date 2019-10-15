Президент Ильхам Алиев выделил средства на борьбу с селем в Гейчайском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с селем на реке Гейчай на территории Гейчайского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В Распоряжении говорится, что для завершения «мер по ремонту и реконструкции главного водоприемного устройства на реке Гейчай на территории Гейчайского района и защите от селя» из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделяются семь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в Распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az