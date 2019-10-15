1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев выделил средства на борьбу с селем в Гейчайском районе

Сегодня в 17:11 ~ 1 минута на чтение 86
Президент Ильхам Алиев выделил средства на борьбу с селем в Гейчайском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с селем на реке Гейчай на территории Гейчайского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В Распоряжении говорится, что для завершения «мер по ремонту и реконструкции главного водоприемного устройства на реке Гейчай на территории Гейчайского района и защите от селя» из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделяются семь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в Распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az

WhatsApp

86

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены