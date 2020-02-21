Президент Украины позвонил девушке, оставшейся в Ухане из-за своей собаки - ВИДЕО

Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухане из-за того, что посольство Украины не разрешило ей забрать с собой ее собаку, позвонил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сама Анастасия сообщила в Instagram, опубликовав запись разговора с президентом Украины. «Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы», - написала девушка.

В ходе разговора с Анастасией Владимир Зеленский сказал, что позвонил ей, как только узнал о ее проблеме. «Вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Я только что об этом узнал. Мы Вас там не оставим, я хотел Вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Людей можно понять, все немножко нервничают из-за ситуации. Но мы найдем способ вернуть Вас домой», - сказал президент Украины.

Напомним, что девушка приложила все усилия, чтобы эвакуироваться вместе с питомцем. Она написала, что нашла клинику в Гуанчжоу, которая оформила все необходимые документы, нашла машину и переноску для животного, однако все-таки получила отказ.

«Сотрудник украинского посольства уверял, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они», - написала ранее девушка.

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