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При поддержке Kapital Bank прошла выставка местной продукции и услуг - ФОТО

21 Февраля, 2020 в 11:35 ~ 2 минуты на чтение 344
При поддержке Kapital Bank прошла выставка местной продукции и услуг - ФОТО

20 февраля 2020 года состоялось открытие выставки «Partners and Business», одним из организаторов которой является Kapital Bank.

В мероприятии принял участие директор управления корпоративных и МСП продаж Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

На выставке представлен специальный стенд Kapital Bank, где всем желающим предоставляется подробная информация о таких услугах, как факторинг, тарифные пакеты, бизнес-карты, и других продуктах для малых и средних предпринимателей, а также о такситной карте BirKart. На стенде также демонстрируется смарт-кассовое устройство нового поколения, и участники выставки могут наглядно ознакомиться с его функциями.

Выставка «Partners and Business», которая продлится до 22 февраля, проводится при совместной организации Kapital Bank, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и ООО «Marsol». На выставке, где принимают участие около 150 компаний, представлены продукция и услуги местных компаний, специализирующихся в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики и др.

Следует отметить, что Kapital Bank придает огромное значение развитию и финансированию малого и среднего бизнеса. Для клиентов предоставляются такие продукты как факторинг, гарантии, аккредитивы, также финансирование за счет банка или специальных фондов. Быстрый анализ, отсутствие в большинстве случаев требования на предоставление залога и низкие процентные ставки свидетельствуют о том, что Kapital Bank предлагает на рынке самые выгодные условия. Также предпринимателям на бесплатной основе предлагаются смарт кассовые устройства нового поколения.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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