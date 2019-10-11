Приревновал бывшую жену: Еще одно убийство женщины в Азербайджане

В Бейляганском районе Азербайджана произошло жестокое убийство женщины.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, 29-летний Намик Исмаил оглу Гулиев выследил свою бывшую жену, 25-летнюю Кенуль Бахрамову, во дворе больницы, где та работала медсестрой, и убил ее ударами ножа.

Н.Гулиев задержан сотрудниками полиции.

Установлено, что Кенуль Бахрамова разошлась с мужем-наркоманом и одна воспитывала их общего ребенка. Бывший муж постоянно преследовал ее, требовал вернуться к нему, но Кенуль не соглашалась. Убедившись, что бывшая жена не покорится ему, Намик Гулиев решил убить ее.

Тимур Рзаев

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