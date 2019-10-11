Приревновал бывшую жену: Еще одно убийство женщины в Азербайджане

В Бейляганском районе Азербайджана произошло жестокое убийство женщины.
Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, 29-летний Намик Исмаил оглу Гулиев выследил свою бывшую жену, 25-летнюю Кенуль Бахрамову, во дворе больницы, где та работала медсестрой, и убил ее ударами ножа.
Н.Гулиев задержан сотрудниками полиции.
Установлено, что Кенуль Бахрамова разошлась с мужем-наркоманом и одна воспитывала их общего ребенка. Бывший муж постоянно преследовал ее, требовал вернуться к нему, но Кенуль не соглашалась. Убедившись, что бывшая жена не покорится ему, Намик Гулиев решил убить ее.
Тимур Рзаев
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:
18 ножевых: Очередное убийство мужем жены в Баку
Айтен Мустафазаде: «В каком обществе мы живем? Уже нет мужчин...»
Перерезанное горло, 25 ножевых ранений: почему поножовщина в Баку становится обыденностью? - ФОТО
Полиция Баку ответила депутату: Обыскивать 600 тысяч пассажиров метро немыслимо
В Баку муж убил жену на глазах у ребенка
Кямаля Агазаде: За последний месяц в Азербайджане были убиты 9 женщин, из них 6 – на глазах у детей
Айтен Мустафазаде представителям полиции: «Долг полиции – найти метод предотвращения преступлений»
Прокуратура Азербайджана об избиении женщины: Возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО
Сардар Джалалоглу: Права на самостоятельность у женщины нет. Вышла замуж - подчиняйся мужу - ВИДЕО
Госкомитет призвал азербайджанское общество изменить отношение к женщине