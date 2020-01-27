Призыв о помощи. Селин всего 2 года и 7 месяцев. Мы можем помочь этому ребенку улыбаться дальше… - ФОТО

О маленькой Селин Кулиевой и ее страшном диагнозе нам рассказал дядя девочки – Турал Гасанов, а ее двоюродный дядя Мушвиг Гасанов опубликовал пост – призыв о помощи на своей странице в Facebook, в котором рассказал о диагнозе девочки и о необходимой для операции сумме.

Кулиевой Селин Сеймур гызы диагностировали ЮММЛ (ювенильный миеломоноцитарный лейкоз). Ей всего 2 года и 7 месяцев.

Лейкоз – это достаточно редкое заболевание, но ЮММЛ составляет около 1-2% всех случаев лейкоза в детском возрасте. Другими словами, шанс заболеть - один на миллионы. Фонд «Подари жизнь» пишет, что «стандартного протокола химиотерапии для лечения этой формы лейкоза не существует». Шанс у ребенка выжить есть только при трансплантации костного мозга.

Сейчас малышка находится на лечении в Петербурге, где живет вместе со своими родителями.

В России им называют вероятность успешного лечения — около 30%. Это звучит почти как приговор. Но в городе Фрайбург в Германии есть профессор, посвятившая свою карьеру борьбе с ЮММЛ - Шарлотта Нейер. Со всего мира родители везут своих детей к ней.

Статистика дает надежду — 70% успеха. И после месяца переписки она согласилась принять Селин на лечение, назвав примерную сумму лечения — 250 000 - 300 000 евро.

250 000 - 300 000 евро составляет примерно 470 000 - 560 000 манатов. Сумма не учитывает транспортировку, дополнительные лекарства и другие расходы.

Мушвиг рассказывает, что обращение в российские благотворительные фонды к успеху не привели. Объясняют это тем, что, по правилам, деньги на лечение за рубежом дают только тем, кого отказались лечить в России. В лечении маленькой Селин не отказали, но разница между 30% и 70% вероятности успеха — колоссальная, и сами российские врачи советуют отвезти малышку на лечение в Германию.

«От лица всей нашей семьи я обращаюсь к вам: помогите нам собрать эти деньги. Я знаю, что только у меня в друзьях есть очень большое число людей, которые неравнодушны к такому горю. Прошу вас, по капле мы соберем эти деньги. Даже минимальные переводы, даже ваш пост или помочь к кому-то обратиться нам могут очень помочь, помочь этому ребенку улыбаться дальше. Я верю и знаю, что мы сможем вместе собрать эти деньги ради нашего ангела», - написал Мушвиг Гасанов в своем посте.

Ниже мы публикуем скрины медицинских документов, банковские реквизиты и необходимые контакты.

Да не оскудеет рука дающего!

Yardım etmək üçün:

AZƏRBAYCAN:

1) Milli Ön (qırmızı terminal vasitəsi ilə):

- Banklar - Kapital Bank - Plastik kartlar - Kart nömrəsi: 4169 7332 1343 6954 - Doğum tarixi 25.08.1991 (Tural Həsənov Vaqif oğlu)

2) Hesab.az (Plastik kart vasitəsi ilə):

- Linkə daxil olun (https://hesab.az/unregistered/…)

VƏ YA

Banklar - Kapital Bank - Müştəri kodu 9910123 - Doğum tarixi 25.08.1991 (HƏS**** TU*** VA*** OĞ**)

VƏ YA

Kapital Bank - Plastik kartlar - Kart nömrəsi: 4169 7332 1343 6954

Для помощи в России:

Сбербанк - по номеру Карты

Получатель: Кулиева Ламия

4276 5500 4432 8170

KIWI кошелёк: Получатель: Кулиев Сеймур

+79602859000

PayPal по ссылке:

paypal.me/seymur78

Other countries:

İntermediary Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA. SWIFT: BKTRUS33. Beneficiary Bank: Bank Respublika OJSC, Baku / Azerbaijan, SWIFT: BRESAZ22. Beneficiary: Sadaqat Hasanova, IBAN: AZ71BRES00381184002479711701

Номер дяди (Tural, Azərbaycan): +994 55 288 35 30.

Номер отца ребенка в России (Seymur Quliyev, Rusiya): +79215999080.

И.Н.