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«ПСЖ» рассчитывает получить с продажи Неймара не менее € 200 млн

11 Августа, 2019 в 23:52 ~ 1 минута на чтение 303
«ПСЖ» рассчитывает получить с продажи Неймара не менее € 200 млн
«Пари Сен-Жермен» намерен выручить с продажи своего нападающего Неймара не менее € 200 млн, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.
 
Согласно информации источника, руководство парижан раздражено желанием 27-летнего форварда сменить команду. Поэтому клуб в переговорах по бразильцу клуб не будет идти на уступки и постарается выручить с возможного трансфера минимум € 200 млн.
 
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы по-прежнему не могут договориться о трансфере. Также сообщалось, что приобрести 27-летнего бразильского футболиста может мадридский «Реал».
 
В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
 
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