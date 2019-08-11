«ПСЖ» рассчитывает получить с продажи Неймара не менее € 200 млн

«Пари Сен-Жермен» намерен выручить с продажи своего нападающего Неймара не менее € 200 млн, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

Согласно информации источника, руководство парижан раздражено желанием 27-летнего форварда сменить команду. Поэтому клуб в переговорах по бразильцу клуб не будет идти на уступки и постарается выручить с возможного трансфера минимум € 200 млн.

Согласно информации источника, руководство парижан раздражено желанием 27-летнего форварда сменить команду. Поэтому клуб в переговорах по бразильцу клуб не будет идти на уступки и постарается выручить с возможного трансфера минимум € 200 млн.