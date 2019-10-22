Путин заявил о судьбоносных решениях России и Турции по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара договорились о ряде соглашений по ситуации на севере Сирии.

Эти договоренности российский лидер назвал "очень важными, если не судьбоносными".

"Решения <...> позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", — сказал Путин.

Сам меморандум на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Так, Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, со среды входит российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года.

Также президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Москва и Анкара обозначили твердую приверженность Астанинскому формату и договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

РИА Новости