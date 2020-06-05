Работников этих сфер коснулось аннулирование части разрешений на портале icaze.e-gov.az – СПИСОК

~ 1 минута на чтение 2934

Обнародована информация о том, работников каких сфер больше всего коснулось аннулирование части разрешений на работу в период ужесточенного карантинного режима, полученных посредством портала icaze.e-gov.az.

Как сообщает 1news.az, согласно списку, подготовленному Министерством экономики Азербайджана, больше всего аннулирование 50% разрешений затронуло сферы ремонта автомобилей, производства и ремонта строительного и бытового оборудования, производства изделий из камня, металла и дерева, изготовления и ремонта мебели, продажи строительных материалов, уборки и т.д.

С полным списком можно ознакомиться ниже.

Напомним, что согласно решению об изменениях, внесенных в постановление Кабмина АР №208 от 19 июня 2020 года о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима, разрешается выход на работу 50% работников сфер, деятельность которых разрешена.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, в связи с этим 25 июня 2020 года Госагентство предупредило о том, что в случае, если количество введенных разрешений превысит установленный лимит, то они будут автоматически аннулированы.

Посредством системы часть разрешений, не соответствующих постановлению, уже аннулирована.

Тимур Рзаев

Читайте по теме:

На портале icaze.e-gov.az аннулирована часть разрешений - ФОТО

Сокращается допустимое количество работников в ряде городов и районов республики

Кому разрешается передвижение в карантин, и какие сферы могут работать – СПИСОК