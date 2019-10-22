РДТ приглашает юных зрителей в «Сказочное путешествие с любимыми мультгероями» - ФОТО – ВИДЕО

24 ноября только один день на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет представлено невероятное музыкальное шоу для всей семьи с участием многочисленных любимых сказочных героев под названием «Сказочное путешествие с любимыми мультгероями».

Вы погрузитесь в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии веселого Микки Мауса, супергероя Халка, могучего Тора, блистательного Капитана Америка, выносливого Тарзана, очаровательной Джейн, загадочной Малифисенты, волшебной Авроры, милейших Принцесс, эпатажных кукол L.O.L и многих других любимых мультигероев.

Юные зрители смогут принять непосредственное участие в шоу, помогать своим любимым героям в увлекательном и веселом путешествии по сказочной Вселенной.

Начало музыкального шоу в 12:00 и 15:00 - успейте приобрести билеты уже сегодня в кассе театра, в централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az.

Всю интересующую вас информацию о предстоящем шоу можно получить по контактным номерам: (+99412) 493 00 63, (+99450) 856 01 02.

Ф.В, Г.Р.