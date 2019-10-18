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Реформы по улучшению благосостояния населения Азербайджана будут продолжены и в 2020 году

Сегодня в 09:20 ~ 7 минут на чтение 107
Реформы по улучшению благосостояния населения Азербайджана будут продолжены и в 2020 году

В ходе экономического совещания при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве, посвященного обсуждению вопросов социально-экономического развития в течение девяти месяцев нынешнего года, глава государства вновь отметил, что в центре социальной политики правительства в первую очередь должны находиться граждане.

А это означает, что любые принимаемые решения и реализуемые проекты должны быть нацелены на улучшение благосостояния рядовых граждан Азербайджана. При этом Президент четко обозначил последующие приоритеты, которыми должно руководствоваться правительство в ближайшее время. Среди них — продолжение борьбы с коррупцией в частном секторе и теневой экономикой, устранение негативных моментов, связанных с коррупцией в государственной сфере.

В своей речи на заседании Президент Ильхам Алиев отметил социально-экономические достижения Азербайджана в 2019 году, что позволило стране вновь улучшить свои рейтинговые позиции в таких важных документах международного уровня, как Doing Business. «В отчете Doing Business мы занимаем 25-е место в мире по бизнес-среде, — сказал Президент. — В последнем отчете Азербайджан вновь вошел в число 20 самых реформаторских стран. Недавно Давосский всемирный экономический форум опубликовал новый отчет, который еще раз свидетельствует о том, что проводимые в Азербайджане реформы носят последовательный характер». Говоря об этом, Президент также перечислил ряд наиболее важных моментов и из отчета Всемирного экономического форума, которые помогают определить уровень  конкурентоспособности страны, ситуацию в общественно-политической сфере, то, как поставлена работа по борьбе с преступностью, как продвигаются экономические и социальные реформы, реализуются инфраструктурные проекты и т.д. Все это вкупе повышает устойчивость страны к внешним воздействиям и придает экономике большую гибкость.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан сегодня занимает 18-е место в мире по борьбе с организованной преступностью. И если учесть, что отчет подготовлен и опубликован на основе результатов исследования, проведенного среди 141 страны мира, то такую позицию для Азербайджана действительно можно считать очень успешной. По уровню доверия населения к органам полиции Азербайджан находится на 30-м месте, в сфере защиты прав собственности — на 37-м, по уровню стремления руководства к переменам, то есть к реформам, — на 5-м месте. Довольно интересны и чисто экономические выкладки. К примеру, по преобразованию и развитию транспортной инфраструктуры нам было отведено в отчете 31-е место, по налаживанию дорожной инфраструктуры — 27-е. Причем, если по итогам 2018 года Азербайджану в том же отчете и по той же позиции было присуждено 34-е место, то в нынешнем году нам удалось подняться на 27-е место, что позволило также занять лидирующую позицию в СНГ. При этом глава государства отметил, что полностью доверяет приведенным в отчете цифрам, поскольку Давосский всемирный экономический форум является одной из ведущих международных финансовых структур мира и очень авторитетным форумом.

Говоря о реформах, Президент Ильхам Алиев отметил также сферы, где они осуществляются наиболее успешно. Таковыми он считает налоговый сегмент и работу в плане улучшения социальной защиты населения. Причем данный вопрос был поднят с точки зрения кадрового. «Если в ту или иную государственную или частную структуру назначается чистый, грамотный и привязанный к Родине кадр, то мы сразу же видим там преобразования, — сказал глава государства. — Считалось, что у нас есть такие сферы, где нельзя проводить реформы. Одна из них — налоговая система. Считалось, что такая, как говорится, безобразная ситуация должна остаться навсегда, и мы не можем добиться здесь какого-либо прогресса. Однако все убедились в том, что мы смогли исправить ситуацию путем реформ. В бюджет поступили средства, исчисляющиеся сотнями миллионов манатов. Так же и в других сферах».

Глава государства уделил особое внимание кадровому вопросу, но уже с точки зрения продолжения структурных реформ и борьбы с коррупцией. Он сказал, что некоторые люди, находящиеся сегодня во власти, также выступают против реформ. Эти реформ затрагивают их личные интересы. «Они всячески пытаются помешать нашей работе. Очерняют кадры с новым мышлением, стремящиеся к реформам…» Таким нерадивым чиновникам Президент направил отрытое послание о том, что не станет мириться с невыносимой ситуацией. И если кто-то считает, что глава государства должен мириться с таким положением вещей, то они глубоко ошибаются, поскольку альтернативы проводимым в стране реформам нет. «Тот, кто идет по этому пути, конечно, будет работать, — отметил Президент Ильхам Алиев. — А кто выступает против этого и пытается исподтишка помешать нашей работе, то, конечно, нам не по пути с такими людьми. Поэтому еще раз хочу сказать, чтобы и население знало, и каждый услышал меня. Проявлена сильная политическая воля. Мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле».

Следующий интересный момент состоявшегося у Президента Азербайджана совещания связан с обсуждением проекта государственного бюджета на 2020 год. Министр финансов Самир Шарифов доложил главе государства о том, что проект бюджета следующего года подготовлен исходя из цены на нефть, установленной в 55 долларов за баррель. Так были устоновлены стоимость чистых финансовых активов и верхний предел сводного бюджета. При этом желательно в бюджете учесть также уровень инфляции и отразить его в расчетах. Министр финансов сообщил, что учтен подготовленей Министерством экономики социально-экономический, макроэкономический прогнозы на очередной и последующие три года, согласно которым в следующем году предусмотрен 4,6-процентный уровень инфляции. И здесь Президент Ильхам Алиев задал очень важный вопрос о том, насколько прогнозы, выдаваемые Министерством финансов и министерством экономики, себя оправдывают, и есть ли конкретная структура, занимающаяся этим? Более того, получив утвердительный ответ от министра экономики Шахина Мустафаева, глава государства уточнил, на сколько процентов прогнозы оправдываются. И это очень важный момент, поскольку до сих пор прогнозы азербайджанских экономических ведомств не ставились руководством страны под сомнение. Однако 2019 год показал, что цена на нефть в 60 долларов за баррель, предложенная в конце 2018 года в качестве базовой для бюджетных расчетов, была очень рискованной. Даже сейчас, в условиях постоянных изменений на международной экономической и политической аренах цена на нефть постоянно «пляшет» вокруг этой отметки, порой опускаясь и вниз. Выслушав ответы министров, глава государства сказал: «На основе ваших ежегодных прогнозов мы строим свои планы. Но впоследствии, при обсуждении итогов данного года ваш прогноз остается в стороне. Поэтому нам необходимо знать, с какой точностью дается прогноз, чтобы в соответствии с этим строить свои планы». А в прогнозах этих правительству действительно никак нельзя ошибаться, поскольку, как обещал Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, население Азербайджана и в 2020 году ждут приятные сюрпризы в плане повышения заработной платы и пенсий и других социальных выплат. А для этого нужна предельная точность расходов государственного бюджета.

Рауф НАСИРОВ

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