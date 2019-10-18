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«Роковая чайхана»: В Баку парень убил пожилого мужчину чайником

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 276
«Роковая чайхана»: В Баку парень убил пожилого мужчину чайником

В бакинской чайхане, расположенной в поселке Расулзаде в Бинагадинском районе столицы, минувшим вечером совершено убийство.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, между посетителями – 22-летним Джовдетом Аббасовым и 61-летним Сабиром Алекперовым возник конфликт, в ходе которого Дж.Аббасов несколько раз ударил С.Алекперова по голове металлическим чайником.

Пожилой мужчина умер от полученных травм.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 («Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти потерпевшего») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Дж.Аббасов задержан в качестве подозреваемого.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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