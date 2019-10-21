Ростислав Певцов выиграл золото в финале Кубка Европы

Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов завоевал золотую медаль в финале Кубка Европы в Фуншале (Португалия).

На старт он вышел в ранге лидера текущей серии и сполна оправдал свое высокое реноме. Гонка проходила в драматичной борьбе, а организаторам пришлось прибегнуть к фотофинишу, чтобы определить победителя.

На финал Кубка Европы Р.Певцов и Ксения Левковская прибыли на фоне успешного выступления на Всемирных Пляжных Играх в Дохе, где отличились в соревновании по акватлону, выиграв три награды. Что касается турнира в Фуншале, прошедшего в формате спринта, то он собрал многих сильных триатлетов, включая представителей Канады, ЮАР и США. Участники вели борьбу не только за призовые места, но и рейтинговые очки.

В мужском зачете на соревнование заявились 58 спортсменов, а одним из претендентов на главный приз являлся Р.Певцов, который за свою карьеру уже не раз поднимался на пьедестал Кубка Европы. Но финальное соревнование полностью оправдало болельщиков и специалистов, которые стали свидетелями захватывающей борьбы. Ростислав изначально обосновался в группе лидеров, а гонка достигла своего апогея ближе к финишу. Триатлет сборной Азербайджана вместе с британцем Самуэлем Дикинсоном оторвались от конкурентов и в очном споре определяли победителя. Спортсмены шли вровень и почти одновременно пересекли финишную черту, но чуть быстрее оказался Певцов, что и подтвердил фотофиниш. Оба триатлета закончили соревнование с результатом 52 минуты, а бронзовая медаль досталась немецкому спортсмену Тиму Хельвигу.

Примечательно, что Ростислав во второй раз в сезоне поднимается на пьедестал с Дикинсоном. До Фуншала они отличились на чемпионате континента по спринту в Казани, где наш атлет занял третье место, а британец выиграл серебро. И можно сказать, что спортсмен сборной Азербайджана взял реванш у соперника.

В то же время, Ксения Левковская заняла десятое место, опередив участниц из Чехии, Португалии, Венгрии, Швейцарии, Франции и многих других стран. Первое место заняла представительница Германии Лиза Терч, серебро примерила испанка Ксиска Тус, а бронзу завоевала итальянка Луиза Логна-Прат. Ксения набрала в актив рейтинговые баллы, в том числе и в зачет олимпийской квалификации.

1news.az