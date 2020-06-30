Рой Кин получил предложение возглавить сборную Азербайджана

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Многолетний бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин получил предложение стать главным тренером сборной Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом пишет британский таблоид The Sun.

В частности, издание сообщает, что стороны ведут переговоры. Условия сделки привлекательный для ирландца, но он пока не уверен, что работа со сборной Азербайджана – это правильный шаг. Поэтому его придется убеждать занять пост главного тренера сборной. При этом отмечается, что Кину дали 48 часов, чтобы дать окончательный ответ.

The Sun со ссылкой на своего источника отмечает, что Рой Кин является первым выбором для Азербайджана.

Рой Кин в данный момент работает в качестве телевизионного эксперта. Ранее он возглавлял «Сандерленд» (2006-2008) и «Ипсвич Таун» (2009-2011), а также работал ассистентом в сборной Ирландии (2013-2018).

Теймур Максутов