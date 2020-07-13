Ройа построила дом бабушке, живущей лицом к лицу с врагом - ВИДЕО

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Народная артистка Ройа Айхан построила дом 77-летней жительнице приграничного с Арменией села Гушчу Айрым Эсмер Джафаровой.

«Наверное, вы помните видео с участием бабушки Эсмер, которое распространилось в декабре 2019 года – увидев тогда ролик, я отправилась в село Гушчу Айрым Газахского района. Сегодня дом для бабушки построен, очень счастлива, что я подарила ей эту радость», - рассказывает Ройа на своей странице в социальной сети Instagram.

Старый дом Э.Джафаровой, требующий капитального ремонта, сносить не стали, оставив его на память бабушке и ее детям – новый двухэтажный дом был построен народной артисткой рядом, его площадь 160 кв. метров и состоит он из трех комнат, кухни, санузла и общего зала.

«Спасибо всему Азербайджану, я дитя этой земли, воспитавшей меня. Благодарю господина Президента Ильхама Алиева, он создает нам условия для того, чтобы мы помогали отцам, матерям, старикам. Государство оказывает всю необходимую помощь. Я также выполняю свой гражданский долг – дай Бог, завершится карантин, откроются дороги, и я окажу очередную помощь», - подчеркивает народная артистка.

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Феликс Вишневецкий