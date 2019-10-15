С последующими извинениями. Американский ABC выдал старую рекламу за операцию турецкой армии в Сирии

Американский телеканал ABC выдал рекламный ролик двухлетней давности за съемки в районе операции турецкой армии на севере Сирии.

Как сообщает Yenişafak, в видео, озаглавленном «Разрушения в Сирии», говорилось, что якобы турецкая армия бомбит мирных курдов в одном из приграничных селений: «Из Сирии сообщают о страшных преступлениях против курдов, сражающихся на стороне США против ИГИЛ».

Однако чуть позже телеканал признал, что данное видео представляет собой рекламный ролик одного из производителей оружия, и было снято в 2017 году.

Представитель ABC сообщил, что ролик был снят с эфира сразу после того, как появились сомнения в том, что он снят в Сирии. «Мы признаем свою ошибку», - сказал он, извинившись перед зрителями.

Ф.Багирова