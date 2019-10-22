Самый красивый перекресток Баку – ФОТО

Бакинское транспортное агентство усилило меры для безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Тебриз и И.Хасаноглу в Наримановском районе столицы (у Центра Гейдара Алиева).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, на перекрестке нанесена желтая «антизаторная» сетка, указана траектория движения автотранспортных средств, на всех направлениях нанесена разметка наземного пешеходного перехода – «зебры».

«Это облегчит жизнь пешеходам, повысит уровень безопасности участников дорожного движения, обеспечит бесперебойное движение автотранспортных средств. Ведется работа по установке пандусов», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.