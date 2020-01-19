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Серроне экстренно увезли в больницу после нокаута от Макгрегора - ВИДЕО

Сегодня в 13:07 ~ 1 минута на чтение 230
Серроне экстренно увезли в больницу после нокаута от Макгрегора - ВИДЕО

Американца Дональда Серроне пришлось доставить в больницу после практически молниеносного нокаута от Конора Макгрегора.

Причина не сообщается, но боец пропустил несколько сильных и точных ударов ирландца,- сообщает life.ru

Поединок продлился менее 40 секунд, за которые Макгрегор разбил сопернику нос и пробил хай-кик. После удара ногой Серроне опустился на колени, а ирландец его добил ещё несколькими жёсткими ударами.

Для Конора Макгрегора бой с американцем стал первым после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.

А.А.

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