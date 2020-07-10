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Арестован начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров

Сегодня в 19:40 ~ 1 минута на чтение 1635
Арестован начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров

Должностные лица МИД, используя свои полномочия, допустили многочисленные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам государства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт СГБ, в ходе расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что  начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров через третьего секретаря отдела консульских вопросов и подтверждения документов Ильгара Алиева, заведующего консульским правовым отделом Нурупашу Абдуллаева и других лиц, работавших в его подчинении, регулярно получал взятки.

Отмечается, что взятки брались за утверждение в кратчайшие сроки ходатайства приглашающей в АР стороны на имена многочисленных иностранных граждан по визовой процедуре, а также предоставление апостиля на документы, представленные  гражданами АР и иностранных государств, консульскую легализацию, а также за ускорение этой процедуры.

В отношении Фаига Багирова и группы лиц, находившихся в сговоре,  решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении экс-посла Азербайджана в Турции, начальника Консульского управления Министерства иностранных дел Фаига Багирова.

Эльшан Рустамов

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