Арестован начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров

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Должностные лица МИД, используя свои полномочия, допустили многочисленные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам государства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт СГБ, в ходе расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров через третьего секретаря отдела консульских вопросов и подтверждения документов Ильгара Алиева, заведующего консульским правовым отделом Нурупашу Абдуллаева и других лиц, работавших в его подчинении, регулярно получал взятки.

Отмечается, что взятки брались за утверждение в кратчайшие сроки ходатайства приглашающей в АР стороны на имена многочисленных иностранных граждан по визовой процедуре, а также предоставление апостиля на документы, представленные гражданами АР и иностранных государств, консульскую легализацию, а также за ускорение этой процедуры.

В отношении Фаига Багирова и группы лиц, находившихся в сговоре, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении экс-посла Азербайджана в Турции, начальника Консульского управления Министерства иностранных дел Фаига Багирова.

Эльшан Рустамов