Шахмар Мовсумов: Выплата 190 манатов начнется в ближайшие дни, дополнительной помощи бизнесу не будет

~ 1 минута на чтение 93

На сегодняшний день нет необходимости в оказании дополнительной финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента АР Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

«На первых этапах пандемии мы приняли крупный пакет по поддержке бизнеса, положения которого исполняются до сих пор. Поэтому мы не видим необходимости в принятии дополнительных мер», - сказал он.

В то же время Шахмар Мовсумов затронул вопрос выплаты единовременной помощи в размере 190 манатов в рамках социального пакета: «В рамках постановления Кабинета министров, в ближайшие 2-3 дня начнутся выплаты в восьми районах «оранжевой зоны».

По его словам, выплаты будут осуществляться частями. «Почему частями - потому что их часть зачисляется на банковские карты, и перед банкоматами собирается большая очередь. Поэтому выплаты и будут осуществляться частями в короткие сроки. В то же время будет осуществляться контроль над тем, чтобы не было большого скопления людей», - отметил Шахмар Мовсумов.

Ф.Багирова