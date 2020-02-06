Шейдаев выиграл спор у «Динамо». РФС наказал клуб и обязал выплатить компенсацию футболисту

Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев выиграл спор у московского «Динамо».

Как сообщает 1news.az, палата РФС по разрешению споров частично удовлетворило заявление экс-форварда «Динамо» Рамиля Шейдаева в отношении бывшего клуба.

На заседании признали расторжение договора с игроком необоснованным. «Динамо» обязали выплатить Шейдаеву компенсацию.

Также к «Динамо» применили запрет на регистрацию новых футболистов. Запрет будет действовать до тех пор, пока московский клуб не выполнит обязательства перед игроком.

Шейдаев перешел в «Динамо» летом 2019 года из «Крыльев Советов». В январе 2020 года «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с форвардом, который в 8 матчах РПЛ отдал 1 голевой пас.

В данный момент Шейдаев находится без клуба. Интересно, что ранее сам футболист опровергал какие-либо проблемы с экс-клубом: «Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел».

Теймур Максутов