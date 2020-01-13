Шокирующее ДТП в Баку: Трейлер спровоцировал цепную аварию, мать с дочкой отбросило в бетонный отбойник – ВИДЕО

На одной из дорог в пригороде Баку произошло серьезное ДТП.

Как сообщает 1news.az, пешеходы, женщина с ребенком, стали дорогу по наземному переходу-«зебре», а водители автомобилей марок Mercedes и ВАЗ-2121 «Нива» притормозили, уступая им дорогу.

Но в это время трейлер марки MACK на большой скорости вначале снес «Ниву», а потом протаранил и Mercedes.

При этом «Нива», развернувшись, сбила пешеходов, отбросив их в бетонный разделительный барьер. Спасло женщину с ребенком то, что в этом месте между барьерами был проход, а сам барьер отодвинут смятой «Нивой». Пешеходы остались живы, но получили серьезные травмы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Avtosfer.az