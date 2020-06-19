Скончался отец Хабиба Нурмагомедова  

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Умер отец дагестанского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов.

1news.az, об этом в своем Как сообщает, об этом в своем Telegram -канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров принес соболезнования семье заслуженного тренера России. В мае появилась информация о том, что Абдулманап Нурмагомедов заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы. По сообщениям СМИ, специалист дважды впадал в кому. Но 19 июня стало известно, что Нурмагомедов избавился от коронавируса . Но заболевание повлекло за собой целый ряд осложнений, которые не позволили заслуженному тренеру России пойти на поправку.

Сам Хабиб Нурмагомедов пока никак не отреагировал в СМИ или социальных сетях на кончину отца.

Теймур Максутов