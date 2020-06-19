Скончался отец Хабиба Нурмагомедова  

Умер отец дагестанского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов.
Как сообщает 1news.az, об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров принес соболезнования семье заслуженного тренера России. В мае появилась информация о том, что Абдулманап Нурмагомедов заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы. По сообщениям СМИ, специалист дважды впадал в кому. Но 19 июня стало известно, что Нурмагомедов избавился от коронавируса. Но заболевание повлекло за собой целый ряд осложнений, которые не позволили заслуженному тренеру России пойти на поправку.
Сам Хабиб Нурмагомедов пока никак не отреагировал в СМИ или социальных сетях на кончину отца.
Теймур Максутов