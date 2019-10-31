Содержит сцены насилия: Jah Khalib презентовал клип с возрастным ограничением «18+» - ВИДЕО

29 октября в продажу поступил новый альбом казахского музыканта с азербайджанскими корнями Jah Khalib’a (Бахтияр Мамедов) под названием «Выход в свет», на первый сингл из которого «Джадуа» уже снят клип.

«1905 год - древний клан последователей, наконец, смог найти захоронение ведьмы. На протяжении столетий они пытались найти одно из пяти священных сердец, чтобы дать ей силу. Поколения сменялись поколениями, пока в двадцатом веке не было найдено одно из нужных сердец. Члены клана знали, что ведьме достаточно пробудиться и она сама сможет найти недостающие четыре священных сердца, которые по всему миру запрятал клан охотников», - так начинается клип на песню «Джадуа», история создания которой взята из личной жизни Jah Khalib’а – подробнее читайте здесь.

По сюжету клипа, разбуженная ведьма проходит сквозь десятилетия и появляется в разных городах, где оставляет горы мертвых тел – именно из-за сцен насилия видео имеет возрастное ограничение «18+»

Напомним, что ранее YouTube поставил возрастное ограничение «18+» на клип азербайджанской певицы Narmeen, причиной тому послужило наличие в клипе сцен с «явным сексуальным фетишем» - подробнее об этом читайте по ссылке.

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Ф.В, Г.Р.