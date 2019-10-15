Сотрудники Azercell встретились со студентами региональных высших учебных заведений - ФОТО

Azercell Telekom, постоянно оказывающий поддержку подготовке конкурентоспособных кадров в стране, успешно продолжает свою деятельность в этом направлении.

На этот раз сотрудники Azercell посетили региональные высшие учебные заведения страны, чтобы создать всем студентам одинаковые условия для участия в Программе студенческой стипендии, которая была объявлена 16 сентября. Специалисты Департамента управления человеческим капиталом компании Azercell предоставили подробную информацию о существующих тенденциях и направлениях на рынке труда, Программе студенческой стипендии и возможностях построения карьеры в компании, встретившись со студентами в таких городах, как Гянджа, Нахчыван, Мингячевир и Лянкяран. В ходе встречи они также ответили на многочисленные вопросы студентов об условиях участия в программе, этапах отбора и правилах регистрации.

Отметим, что в рамках Программы студенческой стипендии, объявленной на 2020 год, студенты последних двух курсов будут оцениваться на основе академических знаний, мировоззрения, интереса к науке, образованию и других критериев. Наряду с получением стипендии от Azercell в размере 200 AZN до конца учебного года, победители также получат возможность расширить свои знания в сфере телеком, ознакомиться с последними трендами цифрового мира, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в различных обучающих программах и пройти курс стажировки.

Отметим, что прием заявок на участие в Программе студенческой стипендии Azercell на 2020 год уже открыт, крайний срок приема заявок - 16 октября. Для участия в Программе стипендии необходимо отправить заполненную электронную анкету, скан-версию студенческого билета и академической справки (транскрипт) на адрес электронной почты [email protected].

Не упустите возможности получить звание стипендиата Azercell в новом учебном году!

Для получения дополнительной информации необходимо перейти по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/company/career/development_oportunities/bursary2020/

Более подробную информацию можно получить по по адресу [email protected]

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО - Azercell Telekom - было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения - 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн-обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors in People.

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