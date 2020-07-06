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Создатель и креативный директор бренда SELHOME: Мы создали все возможности для клиентов, чтобы они могли приобрести нашу продукцию, не выходя из дома и не подвергая опасности свое здоровье - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 12:55 ~ 7 минут на чтение 124
Создатель и креативный директор бренда SELHOME: Мы создали все возможности для клиентов, чтобы они могли приобрести нашу продукцию, не выходя из дома и не подвергая опасности свое здоровье - ФОТО – ВИДЕО

Представляем вниманию читателей интервью с Сельджан Алиевой - создателем и креативным директором местного бренда SELHOME.

- Как у вас возникла идея создать бренд SELHOME?

- Мы с семьёй очень любим путешествовать по всему миру. Во время путешествий я всегда обращала внимание на то, что на Западе, да и не только, дома очень красивые и стильные. Конечно, в этом была большая заслуга магазинов домашнего декора с большим ассортиментом, что позволяло людям преображать свои дома практически каждый сезон, и им было, где черпать вдохновение и идеи для создания своего уютного дома. Наблюдая каждый раз за этим, неосознанно в моём сердце зарождалась мечта.

Еще 10 лет назад в Азербайджане очень сложно было найти магазин, как говорится, домашней утвари, который отвечал бы потребностям среднего класса. И так как мною всегда двигало непреодолимое желание стильно и со вкусом обставить каждый дом в Азербайджане, я приступила к реализации своей мечты, а именно – к созданию местного бренда предметов домашнего обихода. И в первую очередь я благодарна своей семье за помощь в принятии столь важного решения, особенно моему супругу за то, что он верил в меня и всецело поддерживал во всех моих начинаниях. Я приступила к реализации этой идеи ещё в 2009 году и в течение двух лет тщательно занималась созданием коллекций, а уже в 2011 году мы открыли для покупателей наш первый магазин. На сегодняшний день мы обслуживаем наших клиентов уже в 5-ти магазинах. А уже в следующем, 2021-м, году SELHOME будет отмечать 10-летие своей деятельности, и это так волнительно и так сильно наполняет нас гордостью от того, что, как SELHOME, мы внесли свой вклад в развитие общества.

- С какими проблемами вы столкнулись при создании своего бренда?

- В начале любого неизведанного нами пути всегда кажется, что сложностей много. Однако желание и уверенность в том, что в Азербайджане есть острая необходимость в этой сфере, способствовали рождению у меня новых идей для реализации.  

Вначале, когда идея была еще свежа, у меня родился ребенок, но я решила, что не стоит терять времени, и начала поиски контактов с мировыми фабриками, посещала многочисленные мировые выставки, но наша первая поездка, к сожалению, оказалась неудачной. Но я не сдавалась, продолжала поиски. Для меня было очень важно, чтобы продукция была качественной и доступной для всех. С первых дней для меня так же было не менее важно удовлетворение потребностей клиентов на высоком уровне.

Говорят, «чем сильнее желание, тем больше трудностей. Но если вы не сдадитесь и поверите в свою мечту, то достигнете своей цели». Я полностью согласна с этим высказыванием, потому что пережила это сама и еще раз убедилась, что если мы не сдадимся, то всё обязательно получится. Я всегда смотрела на каждую закрытую передо мной дверь как на открытую, и в принятии решений мною руководили терпение и вера в невозможное. Ведь всё невозможное возможно, если мы будем верить в это. Сегодня, оглядываясь назад, на прошедшие 9 лет, я еще раз убеждаюсь, что нам удалось изменить атмосферу в домах в Азербайджане. Мы сохранили лидерство среди местных брендов по производству уникальных продуктов высокого качества и отличному сервису по сей день.

- Каков ваш ассортимент, что вы учитываете при создании своей коллекции?

- Мы создаем коллекции, отражающие современные тенденции и богатство нашего национального культурного наследия. SELHOME как азербайджанский бренд всегда создаёт уникальные продукты.

Вдохновленные азербайджанской культурой, мы создали множество коллекций, таких как «Хосров и Ширин» по произведению Низами Гянджеви, а также коллекцию «Национальных персонажей» - «Мешади Ибад», «Гайнана», «Гюльназ» и «Чайчи». Кроме того, у нас есть коллекция «Келагаи», которая нашла отражение в наборах посуды и текстиле. Также мы создали детскую линию с известными персонажами, такими как «Джыртдан» и «Тык-Тык ханум».
Таким образом, основная идея бренда SELHOME - продвигать элементы нашей национальной культуры как в Азербайджане, так и в мире, не забывая о последних тенденциях.

Вот почему девиз бренда SELHOME звучит так: «Со вкусом, национальный, доступный».

- Как вы работаете в сложившейся ситуации?

- Карантинный режим и всё произошедшее из-за пандемии затронули каждого во всем Азербайджане.  Однако удовлетворение потребностей клиентов и высокий уровень обслуживания всегда были моим приоритетом, а также моей команды. Именно по этой причине мы быстро адаптировались к ситуации, подняв наш онлайн-сервис на новый уровень - наши клиенты могут заказывать нужный им продукт, не выходя из дома, и продукт доставляется в кратчайшие сроки.

- Вы думаете о разработке и расширении вашего онлайн-сервиса?

- Как я уже отмечала выше, команда SELHOME всегда открыта для инноваций, мы быстро адаптируемся к любой ситуации и многого достигли благодаря этому качеству.

В последнее время мы наблюдаем рост онлайн-покупателей как в мире, так и в Азербайджане. И мы верим, что добьемся ещё лучших результатов в Азербайджане. Конечно, причина этого - карантинный режим, потому что до этого люди очень неохотно покупали продукт в Интернете, так как было много сомнений, а теперь по своему опыту они видят, что это очень удобный способ, да и экономия личного времени.

SELHOME создал все возможности для клиентов, чтобы они могли заказать все необходимое для своего дома онлайн, не выходя из дома и не подвергая опасности свое здоровье. Кроме того, мы предлагаем регулярные специальные скидочные предложения для клиентов и даже разработали программу лояльности, которую вскоре представим нашим пользователям.

- Как вы видите себя в качестве SELHOME?

- SELHOME как один из местных брендов всегда сохранял лидирующие позиции и отличался эксклюзивными коллекциями. В то же время обслуживание клиентов на высоком уровне всегда было важно для нас, и по этой причине мы фокусировались на удовлетворении потребностей клиентов.

Наша цель – внести свой вклад в развитие Азербайджана и представлять миру наши национальные ценности. В SELHOME представлен широкий ассортимент национальной продукции, принадлежащей нашему народу, Азербайджану, которая соответствуют любому бюджету: от спальни до ванной комнаты, от столовой до текстиля и так далее.

Мы являемся брендом, который растет в любви и национальном духе, а также мы вдохновляемся мировыми тенденциями.

Наша цель в том, чтобы вывести наши онлайн-магазины и службы доставки на мировой уровень, предоставляя комплексные услуги нашим клиентам, удовлетворяя их домашние потребности и предоставляя самый высокий уровень обслуживания.

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