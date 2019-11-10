США поддержали призывы провести новые выборы в Боливии

"Мы довольны профессиональной работой технической миссии Организации американских государств (ОАГ), которая нашла множество вызывающих беспокойство нарушений на выборах в Боливии 20 октября. Мы полностью поддерживаем призывы в ОАГ и в Боливии провести новые выборы и организовать новый трибунал по выборам, который сможет обеспечить свободные и честные выборы, отражающие волю народа Боливии", - говорится в заявлении Помпео.

"Чтобы восстановить доверие к выборному процессу, все официальные лица правительства, а также официальные лица любых политических организаций, замешанные в неудачных выборах 20 октября, должны устраниться от процесса выборов", - добавил Помпео.

"Мы призываем всех воздерживаться от насилия в этот напряженный период. Мы продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование демократии в Боливии", - заключил Помпео.

Он также призвал ОАГ послать еще одну команду наблюдателей в страну.