Стали известны подробности вырубки деревьев в Баку

На днях в нашу редакцию поступило письмо от граждан вместе с фотографиями, которые свидетельствуют о вырубке деревьев в Баку.

В письме, которое мы представили общественности, отмечалось, что под видом благоустройства вырубают многолетние деревья на улице Исмаил бека Гуткашенли, слева от памятника Нариману Нариманову, перед 9-этажным домом.

«Сначала обрезали верхушки, потом выкорчевали с корнями. Кто положит конец этому беспределу», - говорилось в письме в нашу редакцию.

Тогда же мы обратились в Министерство экологии и природных ресурсов, где нам сообщили, что расследуют данную информацию.

По итогам расследования, проведенного сотрудниками министерства, стало известно, что в связи с ремонтом административного здания и строительством нового корпуса Центра социальных исследований на основании заключения Управления государственной экспертизы Хозяйственным объединением по озеленению были пересажены два дерева софоры и обрезаны ветки трех тутовых деревьев.

Эльшан Рустамов, Г.Р.