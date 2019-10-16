1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Стали известны подробности вырубки деревьев в Баку

Сегодня в 10:56 ~ 1 минута на чтение 780
Стали известны подробности вырубки деревьев в Баку

На днях в нашу редакцию поступило письмо от граждан вместе с фотографиями, которые свидетельствуют о вырубке деревьев в Баку.

В письме, которое мы представили общественности, отмечалось, что под видом благоустройства вырубают многолетние деревья на улице Исмаил бека Гуткашенли, слева от памятника Нариману Нариманову, перед 9-этажным домом.

«Сначала обрезали верхушки, потом выкорчевали с корнями. Кто положит конец этому беспределу», - говорилось в письме в нашу редакцию.

Тогда же мы обратились в Министерство экологии и природных ресурсов, где нам сообщили, что расследуют данную информацию.

По итогам расследования, проведенного сотрудниками министерства, стало известно, что в связи с ремонтом административного здания и строительством нового корпуса Центра социальных исследований на основании заключения Управления государственной экспертизы Хозяйственным объединением по озеленению были пересажены два дерева софоры и обрезаны ветки трех тутовых деревьев.

 Эльшан Рустамов, Г.Р.

WhatsApp

780

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены