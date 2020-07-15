Сталик Ханкишиев о провокации армян: «Они оправдывают захват чужих территорий и настраивают народ на новые войны» - ВИДЕО

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Знаменитый кулинар, автор книг, посвященных в основном восточной кухне, этнический азербайджанец Сталик Ханкишиев опубликовал сегодня на своем канале в YouTube видеобращение под названием: «Азербайджан. Граница. Что происходит? Хотят ли русские войны?»

«Более тридцати лет не утихает конфликт из-за Карабаха. Несмотря на безрезультатные переговоры, руководство Азербайджана продолжает надеяться на мирный процесс.

Но мирный процесс совсем не нужен в соседней республике, где дела из-за экономического кризиса, из-за коронавируса, обстоят просто критически. И там решили устроить провокацию. Но не в Карабахе, граница которого никем не признана, ни одной страной мира, включая Россию, а на вполне ясной, понятной, международно-признанной границе. На пустом месте, совершенно без причины серьезные бои разворачиваются близ Товуза, Казаха и Акстафы - самого дальнего угла Азербайджана, близ границы с Грузией.

Наглая провокация имеет только одну цель: заставить Азербайджан ввести войска не в Карабах, а именно на территорию соседней республики. Почему не в Карабах? А потому, что граница между Карабахом и Азербайджаном не подпадает о договоре коллективной безопасности - ОДКБ. А вот граница в районе Товуза - подпадает.

И если Азербайджан даст заслуженный ответ, то соседняя республика будет иметь полное право обратиться в ОДКБ с требованием ввести союзные войска на Кавказ и выступить в войне с Азербайджаном на их стороне.

Кому это выгодно? У Азербайджана отличные отношения с Россией, Казахстаном, Киргизстаном и Белоруссией. Экономические, культурные связи, связи на народном уровне - все отлично! Азербайджану не нужна война с братскими народами!

Азербайджан никогда, за всю историю, не предавал Россию, не вел закулисные грязные игры и не пытался руками русских солдат выиграть хоть какое-то сражение.

Все наоборот с соседней республикой, которая теперь пытается устроить крупнейшую международную бойню на Кавказе, создать еще одну горячую точку, а потом обратиться к мировому сообществу с просьбой о срочной военной и гуманитарной помощи. И это будет война не между ОДКБ и Азербайджаном, в дело пообещала вступить еще и Турция, при этом на стороне Азербайджана. Кому нужна еще одна русско-турецкая война?

В результате всех предыдущих русско-турецких, русско-кавказских войн, выиграли только представители этой республики. Россия оплатила жизнями своих солдат, жизнями других народов пространство для создания этой республики. Но им все мало!

Я убедительно требую не приписывать мне национализм. Я - интернационалист до мозга костей. Но я - азербайджанец и при этом гражданин России. Я не хочу, чтобы наши братские народы становились врагами только потому, что это выгодно политикам третьей стороны. Тем более, что эти политики показали себя уже самыми грязными лжецами и авантюристами.

При помощи лживых баек, которыми они уже не первое десятилетие кормят свой народ, они убедили этих несчастных людей, что они самые великие, самые древние, а все вокруг - пришлые кочевники, без культуры, без истории. Они оправдывают эти захват чужих территорий и настраивают народ на новые войны, новые захваты.

История повторяется! Точно такими же лозунгами настраивали на войну немецкий народы фашисты и нацисты. В их планах был захват наших земель и обращение славян - якобы неполноценную расу - в рабство. Не вышло! Немецкий народ постигли горькие утраты и разочарование. Жить хорошо они начали только после того, как к власти в ФРГ пришли ответственные люди, сумевшие мобилизовать народ на восстановление страны. И сегодня Германия прекрасно живет в тех границах, которые немцам казались очень тесными и недостаточными всего лишь 80 лет тому назад!

Я от всей души желаю армянскому народу очнуться от пропаганды, откинуть со своих глаз пелену лжи, вранья и подлости. Понять, что для них нормальная жизнь может иметь место только в случае мира со всеми соседними народами, что надеяться на бесконечную помощь великого соседа не стоит бесконечно - во-первых, любое терпение заканчивается, а во-вторых, сколько веревочке не виться, а конец будет!

Всех зрителей моего канала я прошу поддержать данный ролик лайками и распространением. Пусть больше людей узнает, в какую грязную авантюру втягивают русский и другие народы беспринципные авантюристы, выкормыши Джоржа Сороса. Кому выгодна большая и кровавая война на Кавказе вместо добрососедства?

Азербайджанцы никогда не были вояками. Мы - земледельцы, пастухи, работяги, нефтяники, садоводы, торговцы, в конце концов, музыканты и поэты. Мы любим гостей, мы щедры, мы гостеприимны и добры.

Но за 30 лет народ доведен до отчаяния! И в эти дни по всему Азербайджану проходят массовые митинги, манифестации, шествия! Молодые ребята, мужчины требуют власть дать им оружие и они хотят идти воевать за ОСВОБОЖДЕНИЕ своей родины. Точно так же в 1941-м году все наши деды и прадеды встали как один и под песню «Вставай, страна огромная» отправились на смертный бой с темной фашистской силой. Вот такое настроение сегодня у азербайджанцев! Довели! И они правы. Они сильны. Они бесконечно сильны силой веры, силой правды.

В чем сила, брат? - спрашивал герой одного фильма. Сила - в правде! был ответ», - сказал Сталик Ханкишиев.