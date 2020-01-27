Стало известно число зарегистрированных кандидатов в депутаты

Для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратились 2431 человек.

Как сообщает 1news.az, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам, зарегистрированы кандидатуры 1374 человек. «248 кандидатов являются членами 19 политических партий», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.