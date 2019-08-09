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Сторонники Кочаряна устроили акцию протеста, требуя освободить его

9 Августа, 2019 в 16:00 ~ 1 минута на чтение 545
Сторонники Кочаряна устроили акцию протеста, требуя освободить его

Около двухсот сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в пятницу устроили акцию протеста у офиса омбудсмена страны с требованием немедленного освобождения бывшего главы республики.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

«Мы утверждаем, что Кочарян является политическим заключенным и незаконно находится под арестом. Омбудсмен Арман Татоян должен объявить Кочаряна политзаключенным и защитить его права. Кочарян должен быть немедленно освобожден», - заявил один из инициаторов акции протеста, экс-депутат парламента страны Гагик Багдасарян.

Сторонники арестованного бывшего главы республики передали письмо с требованиями в администрацию омбудсмена.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна. После этого генпрокуратура Армении обжаловала это решение в апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу страны.

А.С., Э.Т.

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