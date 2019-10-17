Строится новое здание Бакинского цирка

«Определено место, где будет построено новое здание Бакинского государственного цирка».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на modern.az, об этом заявил пресс-секретарь Бакинского государственного цирка Махир Расулоглу, по словам которого, нынешнее здание цирка уже не отвечает современным стандартам.

«Государство уделяет этому особое внимание. Вопрос контролируется, начались определенные работы. Строительство нового здания завершится в максимально короткий срок.

Цирк считается большим комплексом, поэтому для строительства понадобится определенное время. Здесь будет не только зал и манеж, но и дополнительная инфраструктура. Для строительства современного цирка есть определенные требования. По инициативе Министерства культуры подготовлено несколько проектов, согласно которым будут построены специальные места для проживания гастролирующих актеров и содержания животных.

Место, где находится цирк сейчас, невыгодно и для зрителей. В новом здании предусмотрено создание благоприятных условий для развлечения детей. Его планируется построить в центре города.

Бакинский государственный цирк был сдан в эксплуатацию в 1967 году и считался уникальным для своего периода. Даже здание Большого Московского государственного цирка было построено на основе этого проекта. В то время были водяные и ледяные манежи, которые собирались при помощи специального оборудования и были разрушены в период СССР. Сейчас остался только каучуковый манеж.

Несмотря на это, со 2 ноября мы представим зрителям эксклюзивное лазерное шоу фонтанов Water land. Во время представления будет сооружен бассейн вместимостью 170 тонн. Мы делаем все, чтобы наши гости остались довольны», - подчеркнул М.Расулоглу.

Тимур Рзаев, Э.Т.