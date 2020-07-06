Сын Бриллиант Дадашевой: «Стукачи, вы просто обиделись, что вас в Fairmont не пригласили» - ФОТО

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Нарушение правил карантина в Fairmont Baku остается одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

5 июля Fairmont Baku подвергся резкой критике со стороны пользователей соцсетей - причиной стало то, что отель запустил рекламную кампанию с призывом «провести выходные в отеле» с возможностью отдыха у бассейна. В тот же день МВД сделал заявление о том, что лица, не соблюдавшие правила особого карантинного режима, были задержаны в одной из гостиниц Сабаильского района – название не упоминалось в заявлении, но можно предположить, что речь идет именно об указанном выше отеле.

О произошедшем в социальной сети Facebook высказался и сын народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой Джахад Гаджиев, сделав следующий статус: «Стукачи, вы просто обиделись, что вас в Fairmont не пригласили».

Статус определенное время был на странице в открытом доступе и вызвал резонанс и шквал заслуженной критики, как неэтичное и безответственное высказывание – отвечая на комментарии, Дж.Гаджиев отметил, что его слова были шуткой, которая настроила против него пользователей Facebook. В данный момент страница Дж.Гаджиева и вся информация на ней доступна лишь для друзей.

Напомним, что ранее был задержан нарушитель карантина в отеле Fairmont Исмаил Бабаев, назвавший сообщившего об этом доносчиком, он привлечен к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

А ведущая Мелек Гейдарова из-за нарушения правил карантина лишилась работы – руководство Baku.TV расторгло с ней трудовой договор после вызвавших в Сети резонанс снимков, сделанных на отдыхе в Fairmont Baku.

Феликс Вишневецкий