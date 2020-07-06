Уволена нарушившая карантин телеведущая Мелек Гейдарова – ФОТО

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Нарушившая правила строгого карантинного режима, введенного в ряде городов и районов Азербайджана, телеведущая Мелек Гейдарова уволена с канала Baku TV.

Oxu.az сообщает о том, что руководство Baku TV расторгло трудовой договор с телеведущей, причиной тому послужило нарушение ею правил карантинного режима, непрофессионализм и формирование у общества негативного мнения в отношении телеканала.

М.Гейдарова была одной из отдыхающих в Fairmont Baku – 5 июля отель подвергся резкой критике со стороны пользователей соцсетей - причиной стало то, что отель запустил рекламную кампанию с призывом «провести выходные в отеле» с возможностью отдыха у бассейна.

После того, как в Сети распространились фотографии ведущей с отдыха у бассейна, она записала видеообращение, в котором в первую и главную очередь извинилась за свое поведение перед руководством Baku TV, а затем перед подписчиками, призвав не повторять ее ошибок и следовать всем установленным правилам.

Отметим, что после новости об увольнении М.Гейдарова удалила ранее записанное ею видео с извинениями.

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Феликс Вишневецкий