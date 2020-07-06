Задержан нарушитель карантина в отеле Fairmont, назвавший сообщившего об этом доносчиком - ВИДЕО

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Установлена личность одного из нарушителей карантина, роскошно отдыхавших в отеле Fairmont Baku, который назвал распространившего видеокадры этого отдыха доносчиком (işverən).

Как сообщает 1news.az, установлено, что это - житель Джалилабадского района республики Исмаил Бабаев (1992 года рождения), который был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Управление полиции Сабаильского района Баку.

И.Бабаев привлечен к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

По данным ряда СМИ, задержанный является сыном бизнесмена Фатуллы Бабаева. В 2019 году И.Бабаев на своем автомобиле марки Mercedes Gelandewagen в Наримановском районе попал в аварию, в результате которой и его машина, и три других автомобиля пришли в негодное состояние.

Напомним, что расположенный в центре столицы отель Fairmont Baku подвергся резкой критике со стороны пользователей соцсетей после запуска рекламной кампании с призывом «провести выходные в отеле». В рекламной публикации, размещенной в Facebook, помимо прочего указывалось, что гостям отеля предоставляется возможность позагорать у бассейна.

Данная информация вызвала недовольство общественности в свете решения Кабмина о продлении особого карантинного режима до 20 июля.

Позже в социальных сетях были размещены многочисленные фотографии, снятые в отеле у бассейна, хотя по закону их работа запрещена в период карантинного режима. На фото отчетливо видно, что ни о какой социальной дистанции не может быть и речи. Граждане в социальных сетях выражают недовольство тем фактом, что запрет на деятельность игнорируется отелями. Отмечается, что подобного рода отдых практикуется сейчас и в других отелях Баку.

На фоне многочисленной критики Fairmont Baku удалил со своей страницы в Facebook пост рекламного характера. А сотрудники МВД провели операцию в отеле, задержав отдыхающих - нарушителей карантина и доставив их в Управление полиции Сабаильского района Баку.

Напомним, что особый карантинный режим продлен с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля.

Тимур Рзаев

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